Nedgangen i kinesisk eksport fortsetter

utenriks

Fallet var mindre enn ventet, men det advares fortsatt om mer trøbbel i vente i den pågående feiden mellom de to verdensøkonomiene.

Oktobertallene viser at eksporten sank 0,9 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Svekkelsen er imidlertid mindre enn nedgangen på 3,2 prosent som landet opplevde måneden før.

Det var på forhånd ventet at oktober kunne bli verre, med en nedgang på 3,9 prosent.

Handelskrigen har fått store konsekvenser også for importen. Kina opplevde en nedgang for sjette måned på rad i oktober, på hele 6,4 prosent. Det er imidlertid mindre enn nedgangen i september og ikke fullt så ille som analytikerne ventet.

Kinas handelsoverskudd med USA, et av frustrasjonsmomentene for Det hvite hus, økte i oktober til over 26,4 milliarder dollar i oktober.

Handelskonflikten mellom USA og Kina startet i fjor, og begge land har innført omfattende tollsatser på hverandres varer. Torsdag sa kinesiske tjenestemenn at det var enighet om en plan som innebærer at toll skal fjernes etappevis. Opplysningene er ikke kommentert av Det hvite hus.

