Ofrene fra lastebilen i Essex bringes til Vietnam

Det opplyser myndighetene i Vietnam, ifølge lokale medier. Det er ventet at de omkomne vil ankomme landet med samme fly på lørdag eller søndag.

Landets statsminister Nguyen Xuan Phuc kondolerte torsdag de dødes familier, og rettet samtidig oppmerksomheten mot den ulovlige menneskesmuglingen.

Britisk politi har bekreftet at alle de omkomne var vietnamesiske statsborgere. De betegner identifiseringen som et viktig skritt i etterforskningen som gjør dem i stand til å hjelpe de pårørende. Ifølge lokale medier er det over 20 vietnamesiske familier som har tatt kontakt på jakt etter informasjon om savnede familiemedlemmer.

Det var 23. oktober at de 39 omkomne, blant dem åtte kvinner og 31 menn, ble funnet i en kjølekonteiner i en trailer i Grays i Essex. Lastebilen kom til Storbritannia med ferge fra Belgia.

I Vietnam er minst ti personer pågrepet for menneskesmugling etter tragedien. I Storbritannia ble lastebilsjåføren pågrepet kort tid etter funnet av de omkomne, og er siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling, hvitvasking av penger og organisert støtte til ulovlig innvandring.

