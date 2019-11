Flere døde etter syklon feide innover India og Bangladesh

utenriks

Med en vindhastighet på om lag 33 meter i sekundet, orkans styrke, traff syklonen land og nasjonalparken Sundarbans på grensen mellom Bangladesh og India lørdag kveld.

Tre har mistet livet i den indiske delstaten Vest-Bengal. To av dem etter at trær blåste over ende og landet på hjemmene deres, og ytterligere en person mistet livet etter å ha blitt truffet av grener som falt fra et tre i Kolkata. En fjerde person døde da en vegg kollapset i delstaten Odisha.

I Bangladesh har ytterligere fire personer mistet livet på grunn av veltede trær, og minst 20 har blitt skadd. Syklonen har også gjort skader på om lag 4.000 boliger.

Syklonen er ventet å tape seg i styrke fra «svært alvorlig» til «alvorlig».

Store evakueringer

Myndighetene i Bangladesh hadde på forhånd evakuert 300.000 mennesker av totalt 1,8 millioner planlagte, langs kysten. I India var omtrent 120.000 personer flyttet til sikrere områder.

– Flere mennesker vil bli flyttet og vi håper på bringe alle sårbare personer i sikkerhet, sa statssekretær Enamur Rahman i departementet for krisehåndtering i Bangladeshs hovedstad Dhaka lørdag.

Meteorologer varslet på forhånd at lavtliggende kystområder og øyer kunne bli rammet av stormflo på nesten to meter over normalt tidevann. Søndag sier Rahman at enkelte lavtliggende deler av Khulna-distriktet har blitt oversvømt.

Mye nedbør

Kystområdene i India har allerede blitt rammet av store nedbørsmengder som følge av uværet.

Bangladesh har stanset all aktivitet ved landets fremste havner, inkludert Chittagong, som håndterer nesten 80 prosent av landets import og eksport. Landet med 160 millioner innbyggere er svært utsatt for sykloner. Men økt katastrofeberedskap har de siste årene resultert i færre dødsfall enn tidligere.

(©NTB)