EU-domstol: Produkter fra israelske bosetninger må merkes

utenriks

– Matvarer som kommer fra områder okkupert av Israel, må merkes med opprinnelsesområde, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag. Dersom produkter kommer fra israelske bosetninger, må merkingen «vise denne opprinnelsen», sier domstolen videre.

Det er ventet at kjennelsen vil utløse kraftige protester i Israel.

Tydelig for forbrukerne

EU motsetter seg israelsk ekspansjon og ønsker at produkter fra de okkuperte områdene skal være merket slik at det er lett for forbrukerne å se hvor varen kommer fra.

Å indikere at en vare kommer fra Israel dersom den er produsert i de okkuperte områdene, kan villede forbrukerne om det faktum at Israel «er til stede i de aktuelle områdene som en okkupasjonsmakt», mener domstolen.

Til sak mot Frankrike

Saken startet som en uenighet mellom Frankrikes finansdepartement på den ene siden og en europeisk jødisk ungdomsorganisasjon og en vinprodusent på Vestbredden, nord for Jerusalem. Sistnevnte gikk til sak mot den franske staten da det kom krav om at det måtte fremgå av merkingen dersom et produkt kom fra en bosetning.

Frankrikes øverste administrative domstol henviste saken videre til EU-domstolen.

(©NTB)