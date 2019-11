EU frykter humanitær katastrofe blant flyktninger i Bosnia

utenriks

Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos tok torsdag til orde for at Vucjak-leiren nær Bihac i det nordvestlige Bosnia rett og slett må stenges. Den er anlagt på et gjenfylt søppeldeponi, ikke langt fra et minefelt fra borgerkrigens dager.

Kommissæren sa at det må skaffes forsvarlig husvære for 8.000 migranter for å hindre en humanitær krisen den kommende vinteren. Han opplyste at EU har gitt Bosnia over 36 millioner euro i bistand, men at forholdene i Vucjak er så miserable at ytterligere EU-hjelp verken kan eller vil bli gitt.

Rundt 50.000 migranter har siden i fjor krysset Bosnia i håp om å nå EU. Mange av dem kommer seg ikke videre på grunn av den godt bevoktede kroatiske grensen.

