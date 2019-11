Minst fire drept i nye demonstrasjoner i Bagdad

utenriks

Den siste måneden har tusenvis av mennesker i Irak demonstrert i hovedsak i Bagdad og byer sør i landet.

Kilder i helsevesenet opplyser til nyhetsbyrået AFP at minst fire personer ble drept torsdag.

FN har registrert at 16 personer er drept i forbindelse med bruk av tåregass under opptøyene. Tåregassgranatene som har blitt brukt mot demonstrantene, er anslått å være ti ganger så kraftige som vanlige tåregassgranater. Over 330 personer anslås å ha mistet livet siden demonstrasjonene startet 1. oktober.

Demonstrantene krever blant annet at det blir ryddet opp i den omfattende korrupsjonen og høye arbeidsledigheten i landet.

Statsminister Adel Abdel-Mahdi ga lørdag et vagt løfte om reformer, noe som ikke ser ut til å ha dempet uroen.

(©NTB)