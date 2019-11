Seks nordmenn på seiltur i Panama overfalt og ranet

utenriks

De seks befant seg på en reise rundt Sør-Amerika og hadde vært på reise i mer enn ett år da de før helgen ble overfalt utenfor kysten av Panama.

Båten befant seg ved det vesle tettstedet Nombre de Dios, noen mil nordøst for byen Colón da de i helgen skal ha blitt angrepet av opptil åtte maskerte mann, bevæpnet med kniver og skytevåpen som kom til seilbåten i en egen båt.

– Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen. Av hensyn til de berørte, har vi ingen ytterligere kommentar, skriver de i en uttalelse til NTB.

Tirsdag ble seks mistenkte pågrepet i Nombre de Dios. De er siktet for å ha vært delaktig i overfallet. Personene ble pågrepet etter at det dagen før var blitt funnet en satelitittelefon og datautstyr som stammet fra den norske båten.

Politisjef Elmer Castillo i Colón, sier til lokale medier at pågripelsen av de siktede skjedde tirsdag. I en pressemelding fra lokalt politi samme dag heter det at de seks som ble pågrepet er siktet for to overtredelser i straffeloven som kan medføre fengsel fra 10 til 18 år.

