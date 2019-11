Seks såret i skyting på skole i California

utenriks

Politiet jaktet på den mistenkte gjerningspersonen etter skyteepisoden torsdag morgen. Den antatte gjerningspersonen ble senere funnet død etter det som ser ut til å ha vært et selvpåført skudd, melder NBC.

Det var en stund forvirring rundt antall sårede, men til slutt bekreftet politiet at seks ble såret. Tilstanden er kritisk for to av dem, melder ABC7.

Politiet bekrefter at de sårede er elever ved skolen og at de ble skutt av sin medelev.

Santa Clarita ligger om lag 50 kilometer nord for Los Angeles sentrum. Saugus High School har rundt 2.300 elever. Andre skoler i området ble stengt. Beboere i området nær skolen ble bedt om å holde dører og vinduer stengt.

