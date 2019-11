Bergs advokat: Frode Berg har akkurat krysset grensen til Litauen

utenriks

– Frode Berg er nå i Litauen, sa presidentrådgiver Jonas Vytautas Žukas på pressekonferansen.

Berg ble utlevert til Litauen sammen med to litauere som er dømt for spionasje i Russland. Det litauiske presidentkontoret skriver på sine egne nettsider at Berg ble overlevert til den norske ambassaden i Litauen.

– Han kom for kort tid siden over grensa fra Kaliningrad til Litauen. Jeg er i Litauen og venter på å møte ham snart, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes.

Til VG sier Bergs datter Christina Berg at familien nå er overlykkelige.

– Eneste vi vil si nå er at vi er overlykkelige og glade.

Utleveringen av de spiondømte skjedde på grensen mellom Litauen og Russland klokken 11 norsk tid fredag, ifølge den nasjonale sikkerhetsdirektøren i Litauen, Darius Jauniškis.

– Operasjonen har vært vellykket. Utvekslingen har funnet sted, sa Jauniškis, og la til at operasjonen hadde vært nøye planlagt.

Avslutningsvis ble det informert om at ytterligere detaljer om utvekslingen ikke kunne avsløres.

Tidligere fredag ble det kjent at Litauens president Gitanas Nauseda hadde benådet de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko.