Smal FN-gransking av luftangrep i Syria

En etterforskningsgruppe ble satt ned av FNs generalsekretær António Guterres i august. Den skal granske angrep mot helsestasjoner og sykehus på FNs skjermingsliste samt FN-støttede klinikker nordvest i Syria.

Siden april har minst 61 helsestasjoner og sykehus blitt truffet av luftangrep i området, sa en representant for FNs høykommissær for menneskerettigheter i forrige uke.

Et internt dokument som DPA har fått tilgang til, viser imidlertid at FN-granskningen bare omfatter angrep mot sju steder – blant dem en skole, en flyktningleir og sykehus.

Ifølge New York Times sier diplomater at Russland har lagt press på Guterres for å ikke offentliggjøre konklusjonene i granskingen.

Siden april har syriske styrker, støttet av russiske fly, stått bak en storstilt offensiv mot opprørere i Idlib-provinsen nordvest i Syria. Området er det siste som kontrolleres opprørsgrupper i landet.

