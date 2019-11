To palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen

utenriks

– Vi treffer for øyeblikket terrormål mot Islamsk hellig krig (Jihad) i Gaza, skrev det israelske forsvaret (IDF) i en melding på Twitter natt til fredag.

Forsvaret skrev videre at angrepet kom som følge av at den palestinske gruppen Islamsk hellig krig avfyrte fem raketter fra Gazastripen mot Israel torsdag, ikke mange timene etter at partene inngikk en våpenhvileavtale. To av rakettene ble stoppet av rakettforsvarssystemet deres, ifølge det israelske forsvaret.

Våpenhvilen ble inngått etter to dager med israelske luftangrep og palestinske rakettangrep som drepte 34 palestinere, mange av dem sivile, ifølge palestinske kilder. Blant de drepte er seks medlemmer av samme familie, har helsepersonell i Gaza uttalt.

– IDF ser svært alvorlig på brudd på våpenhvilen og rakettene rettet mot Israel, sier det israelske forsvaret i en uttalelse.

I uttalelsen sier de videre at de er forberedt på å «fortsette å operere som nødvendig mot alle forsøk på å skade israelske sivile».

Egypt og FN meklet mellom partene for å få til en våpenhvile.

