USAs eks-ambassadør til Kiev følte seg truet av Trump under høring i Kongressen

utenriks

President Donald Trump fyrte løs på Twitter idet USAs tidligere ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch, forklarte seg i etterretningskomiteen i Representantenes hus. Hun fortalte hvordan hun plutselig fikk sparken av Trump tidligere i år etter en angivelig svertekampanje iscenesatt av Trumps advokat Rudy Giuliani.

– Ting går galt overalt der Marie Yovanovitch ferdes, skrev Trump på Twitter. Han erklærte blant annet at presidenter har siste ord i saken når det gjelder ansettelser og oppsigelser av ambassadører.

Ettersom Trump sendte ut sine meldinger på Twitter samtidig som Yovanovitch vitnet mot ham, ble hun av etterretningskomiteens leder Adam Schiff bedt om å kommentere presidentens meldinger. Hun kalte meldingene «svært skremmende».

– Jeg kan ikke kommentere hva presidenten forsøker å gjøre, men virkningen er å utløse redsel, sa hun.

– Noen av oss her tar vitnepåvirkning på stort alvor, sa Schiff.

Karrierediplomat

Trump antydet på Twitter at hennes tidligere innsats som USAs ambassadør i Somalia kunne knyttes til flere tiår med ødeleggende ustabilitet i det afrikanske landet.

– Hun begynte i Somalia. Hvordan gikk det? skrev presidenten.

– Jeg tror ikke jeg har slike krefter, ikke i Mogadishu og Somalia, og ikke andre steder heller, sa Yovanovitch, som skalv synlig.

– Jeg tror heller at det har seg slik at der jeg har tjenestegjort gjennom årene, har jeg og andre vist at vi har forbedret ting, både for USA og landene der vi har tjenestegjort, sa hun.

Yovanovitch er en mangeårig karrierediplomat som har tjenestegjort under demokratiske og republikanske presidenter. Hun var Trumps ambassadør til Ukraina fram til hun plutselig fikk sparken tidligere i år.

Korrupsjon og krise

Angrep fra «korrupte interesser» har skapt krise i utenriksdepartementet, sa Yovanovitch i sin forklaring fredag.

Yovanovitch sa at hun var offer for en desinformasjonskampanje som benyttet seg av «uoffisielle bakkanaler» og som førte til at hun ble fjernet fra stillingen som USAs ambassadør til Ukraina. Det samme forklarte Trumps nåværende ambassadør til Ukraina, William Taylor, i etterretningskomiteen onsdag. Han sa da at det fantes to politiske kanaler i USAs forhold til Ukraina – en «regulær» og en «irregulær» kanal. Sistnevnte ble ledet av Giuliani, sa Taylor.

Yovanovitch sa fredag at hun fortsatt lar seg overraske over at amerikanere stilte seg på siden til «ukrainere som foretrakk å følge de gamle korrupte reglene» for å få henne fjernet.

– Utenriksdepartementet hules ut fra innsiden på en konkurranseutsatt og komplisert tid på verdensarenaen, sa hun, og advarte om at dette kan føre til «reell skade» på USAs nasjonale sikkerhetsinteresser.

– Personlig agenda

Riksrettshøringen i det demokrat-kontrollerte Representantenes hus handler om anklager om at Trump holdt igjen amerikansk militærhjelp til Ukraina for å få Ukraina til å iverksette etterforskning av Trumps mulige motstander i neste års presidentvalg, Joe Biden, samt Bidens sønn Hunter Biden.

Tidligere fredag holdt etterretningskomiteens leder Adam Schiff sitt åpningsinnlegg. Da sa han at Yovanovitch var blitt skjøvet til side fordi hun sto i veien for Trumps personlige og politiske agenda.

Schiff spurte Yovanovitch om kolleger i UD forsøkte å få utenriksminister Mike Pompeo til å støtte henne.

– Ja, svarte hun.

– Klarte de det?, spurte Schiff.

– Nei, svarte hun, og sa at Pompeo ikke lenger kunne forsvare henne mot Det hvite hus.

– Det var grusomt. Det var ikke denne måten jeg ønsket å avslutte karrieren min på, sa Yovanovitch.

(©NTB)