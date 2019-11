Fem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia

utenriks

Lokale helsemyndigheter bekrefter at fem ble drept og 75 ble skadd i sammenstøtet fredag, får nyhetsbyrået AP opplyst.

Myndighetene bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at over 100 personer har blitt pågrepet.

Den 23-årige studenten og demonstranten Emeterio Colque Sánchez sier til nyhetsbyrået AP at han så en rekke skadde personer i forbindelse med demonstrasjonen. Et annet vitne, 27-årige Rocio Rocha Perez, sier at hun er blant de skadde, og at hun har sett flere dekket i blod.

Sacaba er en by 400 kilometer øst for hovedstaden La Paz.

(©NTB)