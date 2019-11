Flere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria

utenriks

Minst 19 mennesker ble drept, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). 13 av dem er sivile.

30 personer er skadd og dødstallene stiger trolig, ifølge talsperson Ibrahim al-Hajj i hjelpeorganisasjonen De hvite hjelmene.

Bilbomben eksploderte ved en busstasjon i ved hovedgaten i sentrum av byen, ifølge talsperson Youssef Hamoud i Syrias nasjonale hær (SNA).

Ingen har påtatt seg ansvar for angrepet, men Hamoud gir kurdisk milits skylden.

De siste månedene er en rekke personer blitt drept i tyrkisk-kontrollerte områder i Syria.

President Recep Tayyip Erdogan innledet en militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen i Syria 9. oktober og vil opprette en såkalt sikkerhetssone på syrisk side av grensa.

Tyrkia anser YPG-militsen for å være PKK-geriljaens forlengede arm og har satt begge grupper på sin liste over terrororganisasjoner. YPG har vært sentrale i den USA-ledede kampen mot IS i Syria.

(©NTB)