Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana

Edwards vant en knepen seier mot republikanske Eddie Rispone i den tradisjonelt sett svært konservative staten.

Edwards fikk 51,3 prosent av stemmene mot 48,7 prosent for Rispone, ifølge New York Times.

Til tross for at Trump har hatt hendene fulle med riksrettsprosessen den siste tiden, har presidenten besøkt Louisiana tre ganger de siste fem ukene for å vise sin støtte til Rispone.

Under besøket fredag gjentok den amerikanske presidenten at riksrettsgranskningen mot ham er en «heksejakt», men mente også at det er en politisk velsignelse i og med at han ønsker å bli gjenvalgt neste år.

Valget i Louisiana er demokratenes andre seier i løpet av de siste to ukene. Trump var også en svært aktiv støttespiller i valgkampen til Matt Bevin i Kentucky, som stilte til gjenvalg som guvernør. Men også her vant demokratene. Andy Beshear blir dermed ny guvernør.

