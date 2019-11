Gule vester-demonstranter okkuperte shoppingsenter i Paris

utenriks

Politiet startet søndag ettermiddag med å hente ut demonstrantene, som sto i det juledekorerte shoppingsenteret og sang «Joyeux anniversaire», den franske versjonen av «Hurra for deg».

Okkupasjonen søndag markerer at det er ett år siden de første demonstrasjonene startet 17. november i fjor. Da blokkerte over 280.000 demonstranter veier over hele Frankrike i protest mot økte bensin- og dieselavgifter. Etter hvert utviklet demonstrasjonene seg til protester mot president Emmanuel Macron og hans økonomiske reformer.

Men i motsetning til tidligere protester var søndagens markering temmelig fredelig, rapporterer franske medier.

Lørdag ble 254 personer pågrepet i Gule vester-aksjoner rundt om i Frankrike. I Paris ble en rekke biler snudd på taket eller satt fyr på, busskur ble rasert og monumentet av den franske generalen Alphonse Pierre Juin, som beskrives som en helt fra 2. verdenskrig, ble ødelagt.

