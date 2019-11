Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO

utenriks

Fredriksen vil ikke kommentere ordet hjernedød, men sier at hun er enig i Macrons vurdering om at NATO mangler strategisk styring.

– Det mener jeg er åpenbart, også på bakgrunn av det som har skjedd i Syria, sa Fredriksen etter et møte med Macron i Paris mandag.

I et intervju med The Economist kom Macron nylig med skarp kritikk av NATO.

– Det vi nå opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød, sa han.

Macron mener at det er et totalt fravær av koordinering mellom Europa og USA om strategiske beslutninger i NATO og pekte blant annet på utviklingen i Syria.

USA trakk seg ut fra den nordlige delen av landet, noe som gjorde at Tyrkia kunne innlede en militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen i nordøst i Syria. Militsen har vært en avgjørende alliert for NATO-landene i kampen mot IS.

Macrons uttalelse vakte oppsikt, og både NATO-leder Jens Stoltenberg og Tysklands statsminister Angela Merkel tok avstand fra påstanden hans.

Fredriksen understreket mandag at NATO er det viktigste for Danmark sikkerhetspolitisk.

