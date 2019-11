Tyskland skal bruke mer penger på forsvar

utenriks

Det er ventet at Tyskland på det kommende NATO-toppmøtet, som avholdes i London 3. og 4. desember, vil kunngjøre at de skal bruke over 50 milliarder euro på militæret i 2020, opplyser kilder i Brussel til DPA.

Beløpet vil utgjøre 1,42 prosent av landets bruttonasjonalprosjekt (BNP). Det siste anslaget var at pengebruken ville ligge på 1,36 prosent av BNP i 2020.

USAs president Donald Trump ville på fjorårets NATO-toppmøte ikke utelukke at USA trekker fra forsvarsalliansen hvis ikke de andre landene umiddelbart bruker 2 prosent av BNP på forsvar. Han har lenge kritisert NATO-landene for å bruke for lite penger på forsvar.

NATO har på forhånd ønsket at alle alliansepartnerne skal presentere sine prognoser for 2020 før toppmøtet. De nye tallene som blir lagt fram, er ventet å bli diskutert på et møte med NATOs utenriksministre onsdag.

(©NTB)