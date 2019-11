Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg

utenriks

Hongkongs Carrie Lam, som er utnevnt av sentralmyndighetene i Beijing, sier at å overgi seg er den eneste muligheten for å løse den tre dager lange konfrontasjonen mellom demonstranter og politiet på en fredelige måte.

– Dette kan bare oppnås hvis demonstrantene samarbeider. Det betyr selvsagt at de må stoppe voldsbruken, gi fra seg våpnene, komme ut fredelig og følge instruksene fra politiet, sa Lam på en pressekonferanse tirsdag. Det var hennes første kommentar til okkupasjonen av universitetet.

Politiet har det siste døgnet strammet grepet om okkupantene på universitetsområdet. Demonstrantene blir møtt med tåregass, vannkanoner og gummikuler. Mange skal være skadd.

Familier bekymret

Familiene til flere av de unge demonstrantene venter nervøse på utsiden. En mor i 50-årene sier hun er livredd for at hennes 18 år gamle sønn skal bli skadd eller drept dersom politiet stormer bygningen med våpen.

– Jeg bekymret for at det vil bli omfattende skader når politiet angriper, sier hun.

Omringer universitetsområdet

Om lag 600 demonstranerskal ha forlatt Hongkongs tekniske universitet det. 200 av disse skal være under 18 år. Politiet omringet universitetsområdet og pågriper alle som forlater området. Lam sier de som er under 18 år, ikke vil bli fengslet men kan bli siktet senere.

Politiet stormet søndag universitetet og forsøkte å spre demonstrantene med tåregass og vannkanoner. Demonstrantene svarte med bensinbomber og har satt fyr på flere innganger til universitetet.

Voldsbruken under de store demonstrasjonene som har pågått i Hongkong siden juni, har økt i omfang de siste ukene. Den siste uken har skoler blitt stengt, veier sperret, og kinesiske soldater har blitt observert i gatene mens de ryddet opp.

Kina sier de bestemmer over lovene

Regjeringen i Hongkong har iverksatt flere tiltak i forsøk på å få bukt med demonstrasjonene. Blant dem er et forbud mot ansiktsmasker som gjelder alle opptog med over 30 personer eller forsamlinger på over 50 personer.

Høyesterett i Hongkong har konkludert med at forbudet mot bruk av masker i demonstrasjoner krenker grunnleggende rettigheter. Den kinesiske nasjonalforsamlingen sier imidlertid at høyesterett i Hongkong ikke kan bestemme om en lov er grunnlovsstridig eller ikke.

(©NTB)