Kongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong

utenriks

Representantenes hus vedtok lovforlaget med 401 mot 1 stemme onsdag, dagen etter at Senatet enstemmig vedtok loven om menneskerettigheter og demokrati i Hongkong.

Ved å godkjenne loven støtter også de amerikanske folkevalgte demonstrasjonene mot Hongkong-regjeringen og Kina. Det har fått landet til å advare om «sterke mottiltak» om loven blir endelig godkjent av den president Donald Trump. Kina ber også USA om å slutte å blande seg i Hongkongs og Kinas interne anliggender.

Lovforslaget krever at den amerikanske presidenten årlig vurderer handelsstatusen USA har innvilget Hongkong.

Forslaget sendes nå til Trump, som ikke har sagt om han kommer til å skrive under og godkjenne loven. At lovforslaget gikk gjennom Kongressen med stort flertall, kan påvirke avgjørelsen.

Det kan igjen påvirke det økonomiske forholdet mellom stormaktene og stikke kjepper i hjulene for en handelsavtale mellom USA og Kina.

Hang Seng-indeksen i Hongkong falt med 1,62 prosent etter åpningen torsdag i frykt for at lovforslaget kan påvirke forhandlingene mellom de to landene.

