Tre demonstranter drept i Irak

To av demonstrantene døde etter at sikkerhetsstyrkene brukte tåregass, mens en person døde etter at det ble skutt med skarp ammunisjon, opplyser anonyme kilder i helsevesenet og sikkerhetstjenesten.

På torsdag ble ti personer drept og minst 90 skadd under demonstrasjoner i samme gate. Demonstrantene har blokkert flere viktige broer i Bagdad som leder over til den grønne sonen, som huser blant annet regjeringsbygg og ambassader.

Dødsfallene som knyttes til bruk av tåregass, skyldes at sikkerhetsstyrkene bruker svært kraftige tåregassgranater.

Demonstrantene krever blant annet at det blir ryddet opp i den omfattende korrupsjonen og høye arbeidsledigheten i landet.

