Michael Bloomberg bekrefter sine presidentambisjoner

– Jeg stiller som presidentkandidat for å slå Donald Trump og gjenoppbygge Amerika. Jeg tror at mine unike erfaringer fra næringslivet, fra politikk og filantropi vil gjøre det mulig for meg å vinne og lede landet, skriver han på Twitter.

77 år gamle Bloomberg kunngjorde sitt kandidatur søndag, kun ti uker før de første nominasjonsvalgene begynner. Ifølge analytikere er det et tydelig tegn på at han har vært bekymret for at ingen av de andre av Demokratenes kandidater vil være i stand til å vinne over Trump i presidentvalget om et knapt år.

Både liberal og konservativ

Han regnes for å være sosialliberal i synet på saker som miljø, abort, likekjønnet ekteskap. Han er for strengere våpenkontroll, og han vil gjøre det lettere for migranter å få amerikansk statsborgerskap. Samtidig er han moderat til konservativ i økonomiske og utenrikspolitiske spørsmål.

Det har vært ventet at Bloomberg ville melde seg på i nominasjonskampen. Torsdag registrerte han seg og leverte inn de nødvendige papirene til den føderale valgkommisjonen. Og han har tidligere registrert seg til nominasjonsvalgene i Arkansas og Alabama i mars.

Han står imidlertid ikke på stemmeseddelen til nominasjonsvalget i New Hampshire i februar, det andre nominasjonsvalget etter Iowa, som er først ute.

En av verdens rikeste

Bloomberg er en av verdens rikeste menn og har en antatt formue på om lag 50 milliarder dollar.

Den siste uken har han kjøpt TV-reklame for 33 millioner dollar, over 300 millioner kroner. Ingen andre kandidater har brukt så mye på én uke.

Han har også nylig erklært at han ikke vil motta lønn dersom han blir USAs neste president.

