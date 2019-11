Uroen tar seg opp i Irak

utenriks

Sikkerhetsstyrker skjøt med skarpt mot demonstranter som forsøkte å sperre veien til havnen Umm Qasr sør i landet, opplyser en korrespondent for nyhetsbyrået AFP.

Tre demonstranter ble drept og rundt 50 såret i sammenstøtene, melder den irakiske menneskerettskommisjonen.

I byen Nasiriyah 30 mil sør for Bagdad er det meldt at ytterligere tre eller fire demonstranter er drept og 47 såret natt til søndag.

Sperrer bruer og skoler

Demonstrantene i Nasiriyah har blokkert fem store bruer, sørget for at skolene må holde stengt og satt fyr på bildekk utenfor offentlige bygninger. De har også blokkert tilgangen til oljefelt og satt fyr på et sjiamuslimsk senter som har ansvaret for driften av religiøse steder.

Mange skoleelever og lærere deltar i sitt-ned-aksjonene foran skoler og andre offentlige bygninger. Utdanningsdepartementet har gitt ordre om at alle skoler skal gjenoppta undervisningen søndag, som er ukas første skole- og arbeidsdag i Irak, men det ser ikke ut til at demonstrantene vil følge ordren.

Ikke fornøyd med løfter

I den oljerike byen Basra helt sør i Irak sperret demonstranter flere hovedveier rett før soloppgang søndag, blant dem en vei som fører til flere viktige havner. Havnene er viktige for blant annet Iraks oljeindustri.

Det er også meldt om gatekamper mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Karbala, en av de to irakiske byene som regnes som hellige av sjiamuslimer.

Demonstrantene anklager regjeringen for omfattende korrupsjon og ineffektivitet, og de krever en total endring av måten landet styres på. Blant annet vil de bytte ut den politiske eliten, som de mener samarbeider altfor tett med Iran.

Iraks ledere har kommer dem delvis i møte, blant annet ved å skifte ut ministre og love en endring i valglovene, men protestene fortsetter, noen dager mer intense enn andre.

Sikkerhetsstyrkene har de siste ukene brukt omfattende vold for å slå ned protestene. Om lag 350 mennesker er drept og tusenvis såret siden folk begynte fylle gatene i både Bagdad og en rekke byer sør i landet i begynnelsen av oktober.

