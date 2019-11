Amnesty: Minst 143 drept under demonstrasjoner i Iran

utenriks

I helgen uttalte Amnesty at minst 115 hadde mistet livet siden uroen tok til, men tallet er nå justert opp.

De første protestene brøt ut 15. november etter at myndighetene varslet at drivstoffprisene ville øke med mer enn 200 prosent med umiddelbar effekt. De har siden spredt seg over hele landet. Motorveier er blitt blokkert, banker og bensinstasjoner satt fyr på, og butikker er blitt plyndret.

Iranske myndigheter har slått hardt ned på protestene. Ifølge offisielle tall er 180 mistenkte protestledere pågrepet, mens både iranske eksilgrupper og FN setter tallet langt høyere.

