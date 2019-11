USA tilbakekaller sin ambassadør i Sør-Sudan

utenriks

Sør-Sudans president Salva Kiir og opposisjonsleder Riek Machar hadde fått frist til 12. november med å danne en samlingsregjering.

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence sier at ambassadør Thomas Hushek nå kalles tilbake til Washington for å «reevaluere forholdet til regjeringen i Sør-Sudan».

– Vi vil jobbe sammen med regionen for å støtte arbeidet for å oppnå fred og en suksessrik politisk overgang i Sør-Sudan, skriver Pompeo på Twitter.

USA advarte tidligere denne måneden med at dersom de to lederne ikke maktet å bli enige innen fristen, ville det kunne føre til en justering i forholdet mellom de to landene. USA var sentral da Sør-Sudan i 2011 erklærte seg selvstendig fra Sudan, etter mange år med konflikt.

Det tok imidlertid ikke lang tid før det brøt ut krig mellom støttespillerne til Kiir og Machar. Den fem år lange, blodige borgerkrigen har kostet titusenvis av mennesker livet og drevet sørsudanere på flukt over hele Øst-Afrika.

(©NTB)