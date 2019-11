Kraftig hopp i velgerregistrering blant unge i Storbritannia

utenriks

Over 150.000 personer under 25 år har registrert seg som velgere i løpet av de to siste dagene før fristen utløper tirsdag kveld, skriver britiske Metro.

Det er den største økningen i velgerregistrering siden dagen før fristen utløp foran valget i 2017. 2,8 millioner briter har registrert seg for å stemme siden valget ble utlyst.

Det ble ifølge Metro registrert en kraftig økning i velgerregistrering etter at Youtube-kjendisen KSI og rapperen Stormzy oppfordret sine millioner av følgere på sosiale medier til å registrere seg.

Stormzy erklærte også sin støtte for Labour-leder Jeremy Corbyn og gikk hardt ut mot statsminister Boris Johnson.

– Det er veldig, veldig viktig at hver eneste person som leser dette, registrerer seg, skrev han blant annet.

