Dresden-kuppet: 49 karats diamant blant edelstenene som er stjålet

Det bekrefter museet, som onsdag publiserte en liste over det som er stjålet. Et titall diamantbelagte gjenstander er tatt, og en talsperson opplyser at hundrevis av individuelle steiner dermed er på avveie.

Den berømte hvite diamanten er satt inn i en skulderbrosje. Den er blant gjenstandene som på 1700-tallet ble anskaffet av August den sterke, kurfyrste av Sachsen. Han grunnla museet i Dresden.

Eksperter anslår at Den hvite diamanten er verdt opp mot 110 millioner norske kroner.

Politiet opplyser at de er på jakt etter fire mistenkte personer i forbindelse med innbruddet, som skjedde i morgentimene mandag.

Overvåkingskameraer fanget opp to innbruddstyver som tok seg inn i lokalene i renessanseslottet i byen. Politiet tror at to medhjelpere ventet utenfor. Etterforskerne har nå fått inn 205 tips og andre opplysninger i saken.

To branner som brøt ut like før og etter innbruddet settes i sammenheng med tyveriet.

Det grønne hvelvets leder Dirk Syndram omtaler innbruddet som «nesten umulig».

– Sikkerhetssystemet vårt ble sjekket for fire år siden, og det ble konkludert med at det var i topp stand. Det de har gjort her, minner om «Mission Impossible», sier han til avisen Saechsische Zeitung.

