Kamp mot klokka for å finne overlevende etter jordskjelvet i Albania

Kystbyene Durrës og Thumane ble hardest rammet av skjelvet, som rammet natt til tirsdag.

I de to byene var det flere boligblokker og hoteller som kollapset og mange mennesker ble fanget i de sammenraste bygningene. Minst 30 personer er til nå bekreftet omkommet, opplyser albanske myndigheter.

Fremdeles er det mennesker innesperret i ruinene, men det er uklart hvor mange, ifølge albanske medier. Så langt er nærmere 50 mennesker hentet ut fra ruinene i live og til sammen er over 650 mennesker er skadd.

Ni familiemedlemmer rammet

Et hus på fire etasjer raste sammen i Durrës, noe som førte til at ni medlemmer av Lala-familien ble begravd i ruinene, skriver Reuters. En 17 år gammel gutt ble funnet i live tirsdag. En 79 år gammel kvinne og en åtte år gammel jente ble funnet døde.

Redningsarbeidere tror at et 18 måneder gammelt tvillingpar fremdeles befinner seg under ruinene. De leter også etter to gutter på seks og sju år, en 16 år gammel jente og en 52 år gammel handikappet mann i restene av de sammenraste bygningene.

Dersom dødstallene fortsetter å stige, vil jordskjelvet ha krevd flere liv enn i 1979, da et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 førte til at 40 albanere omkom.

Flere etterskjelv

I Durrës, som er landets nest største by, har nærmere 30 bygg blitt ødelagt – flere av dem er fullstendig jevnet med jorden.

Jordskjelvet med en styrke på 6,4 inntraff like før klokken 4, nordvest for hovedstaden Tirana. Siden har det vært en rekke kraftige etterskjelv.

Onsdag oppsto det full panikk i Durrës da et etterskjelv med en styrke på 5,3 førte til at en rekke bygninger ristet. Ingen skal imidlertid ha blitt skadd i dette etterskjelvet.

Mange er hjemløse

I Durrës har folk sovet i telt, biler og på et fotballstadion som følge av etterskjelvene. Under et besøk i Durrës uttalte Albanias statsminister Edi Rama at regjeringen vil sørge for at familier som har blitt hjemløse etter jordskjelvet, vil få dekket hotellopphold.

I september ble minst 108 mennesker skadd da Albania ble rammet av et kraftig jordskjelv. Dette skjelvet hadde en styrke på 5,8, og episenteret var ved Durrës.

