Trump skal ha blitt orientert om varsel før ukrainsk bistand ble utbetalt

utenriks

To anonyme tjenestemenn hevder at Trump ble orientert om varselet av to advokater i Det hvite hus i slutten av august, skriver New York Times.

Advokatene skal ha fortalt Trump om varselet og forklart ham at de undersøkte hvorvidt de var juridisk forpliktet til å melde ifra til Kongressen eller ikke. Den militære bistanden, som var holdt igjen, ble utbetalt 11. september etter økende press fra parlamentarikere.

Opplysningene kaster nytt lys over tidslinjen i den såkalte Ukraina-skandalen, hvor Trump skal ha presset sin ukrainske motpart til å etterforske Joe Biden, som ligger godt an til å bli Demokratenes presidentkandidat i valget i 2020. Saken har ført til at en riksrettsetterforskning er innledet mot presidenten.

En telefonsamtale i sommer mellom de to presidentene står sentralt i saken, hvor Trump oppfordret Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å starte en etterforskning av Biden og hans sønn Hunter.

Trump holdt igjen 390 millioner dollar, om lag 3,6 milliarder kroner, i militær bistand til Ukraina. Det hvite hus har hevdet at tilbakeholdelsen av bistanden ikke var knyttet til et krav om en etterforskning av Biden.

(©NTB)