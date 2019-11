Von der Leyen fikk grønt lys for grønne ambisjoner

utenriks

Von der Leyen sa allerede da hun lanserte sitt prosjekt, at hun vil ha en geopolitisk kommisjon, og det kom hun også tilbake til i onsdagens tale.

– Verden trenger vårt lederskap mer enn noensinne, at vi opptrer som en ansvarlig makt og er en kraft for fred og positiv forandring, sa den påtroppende presidenten til parlamentarikerne i Strasbourg.

Nettopp i klimakampen mener hun Europa må lede an.

– Plikt til å handle

– Dette er et eksistensielt spørsmål for Europa og for verden. Hvordan kan det være noe annet når 85 prosent av dem som lever i ekstrem fattigdom, lever i de 20 mest klimasårbare landene? Hvordan kan det være noe annet når vi ser Venezia under vann, Portugals skoger i flammer eller avlinger i Litauen halvert på grunn av tørke, spurte hun retorisk.

– Vi har ikke et øyeblikk å tape. Jo raskere Europa handler, desto større vil fordelene være for våre borgere, vår konkurranseevne og vår velstand, fortsatt den tyske EU-toppen.

Samtidig minnet hun om at den grønne omstillingen vil kreve enorme investeringer, og at den bare vil lykkes om alle er med – både i og utenfor unionen.

– Vi står bare for 9 prosent av de globale utslippene. Vi må få med oss resten av verden, og det skjer allerede. Klimaforandringer handler om oss alle. Vi har plikt til å handle og makt til å lede, sa von der Leyen.

Lovet å lytte

Plenumsavstemningen i Strasbourg var det siste formelle steget på den lange veien mot en ny «EU-regjering». Det nye kollegiet fikk 461 stemmer, mens 157 av EU-parlamentarikerne stemte imot. 89 av de fremmøtte avsto fra å stemme.

– Jeg lovet å lytte til dere, og det er akkurat det jeg har gjort. Det skal jeg også fortsette med. I hjertet av EUs demokrati ber jeg dere i dag om støtte til en ny start for EU, sa von der Leyen.

– La oss få komme i gang med arbeidet, la hun til.

Det har vært mye venting, og den gamle kommisjonen under Jean-Claude Juncker har blitt sittende som et forretningsministerium en måned på overtid.

Ekstra toppmøte

Allerede da von der Leyen fikk toppjobben i juli, hadde prosessen havnet på etterskudd. EU-landene måtte holde et ekstra toppmøte da de ikke klarte å få lederkabalen til å gå opp på det ordinære møtet halvannen uke tidligere.

Etter hvert meldte alle medlemslandene – med ett unntak – inn sine kandidater til kommisjonen. Storbritannia avsto ettersom landet var på vei ut og brexit skulle skje før den nye kommisjonen tok fatt på sin femårsperiode. Med utsatt brexit er Storbritannia stadig med i EU, men har fortsatt ingen kommissær, slik reglene krever.

Tre ble avvist

Det er likevel ikke britisk motstand som har ført til den siste forsinkelsen. Den oppsto under EU-parlamentets habilitetsvurdering og utspørring av hver enkelt kandidat. Tre av de potensielle kommissærene ble avvist, og dermed måtte Frankrike, Romania og Ungarn spa opp nye navn.

De siste enkeltkommissærene ble godkjent i forrige uke, og onsdag fikk altså kollegiet som helhet grønt lys.