128 houthi-opprørere løslatt og fraktet til Jemen

Organisasjonen hadde lagt til rette for overføringen fra Saudi-Arabia til Jemens hovedstad Sana.

Hjemsendelsen kommer tre dager etter at den saudiledede koalisjonen kunngjorde løslatelse av 200 Houthi-fanger og en plan for å iverksette flygninger fra Sana for syke mennesker, slik at de kan få medisinsk behandling i utlandet.

Handlingene de siste dagene blir sett på som positive tegn på at den årelange konflikten i Jemen kan bli avsluttet.

– Det er et viktig skritt i riktig retning, skriver Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i en Twitter-melding.

– Vi er glade for at de reiser hjem, og vi bekrefter at vi er klare til å opptre som et nøytralt mellomledd, slik at mange flere kan komme tilbake til familiene sine, skriver ICRC videre.

Løslatelsene i Saudi-Arabia kommer nær to måneder etter at Houthi-opprørerne løslot 290 fanger i Jemen 30. september.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015 og har siden gjennomført over 20.000 flyangrep mot påståtte opprørsmål i landet.

Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er lagt i grus, og markedsplasser og bryllup er bombet. Krigen kan ifølge anslag ha kostet over 90.000 mennesker livet.

