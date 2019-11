Enda en rettssak for ekspresident Park i Sør-Korea

utenriks

Korrupsjonssaken i 2016 førte til at Park ble stilt for riksrett. Hun ble avsatt i mars året etter, og skandalen utløste også en demonstrasjonsbølge der millioner av sørkoreanere deltok. Park ble siden dømt til 25 års fengsel for bestikkelser, utpressing, maktmisbruk og andre forbrytelser.

Høyesterett i Sør-Korea satte imidlertid til side korrupsjonsdommen mot Park i august på grunn av saksbehandlingsfeil. Ifølge dommen burde anklager om bestikkelser ha blitt behandlet separat fra andre anklager mot den tidligere presidenten. Bestikkelsessaken går dermed tilbake til lavere rettsinstanser for ny behandling.

Oppdelingen av den tidligere saken førte til at en ankedomstol reduserte Parks dom for de andre forholdene med ett år til fem års fengsel.

Torsdag fulgte Høyesterett opp med å beordre enda en rettssak for ekspresidenten for det punktet. Høyesterett sier i en uttalelse at de juridiske prinsippene er misforstått og beordrer at Park «skal bli funnet skyldig».

Straffene i de to nye rettssakene skal sones etter hverandre, noe som betyr at 67-åringen kommer til å være nærmere 100 år om hun dømmes for alt, før hun kan løslates.

