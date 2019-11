Maktskifte i Uruguay

utenriks

Dermed er en 15 år lang periode med venstreledet styre i landet slutt, og den 46 år gamle advokaten Luis Lacalle Pou blir ny president.

Presidentvalget søndag var svært jevnt. Etter hvert som stemmetellingen nærmet seg ferdig, ble det klart at resultatet krevde fintelling og omtelling. På et tidspunkt var det mindre enn 30.000 stemmer som skilte de to alternativene, med fordel til Lacalle Pou.

– Det ser ikke ut til å endre seg, og derfor gratulerer vi den valgte presidenten Luis Lacalle Pou, skriver Daniel Martínez på Twitter.

– Vi vil fortsette å forsvare demokrati med større kraft enn noensinne, fortsetter han.

