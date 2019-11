Klimastreik før klimaforhandlinger

utenriks

Klimastreikene fredag er ikke like omfattende som tidligere i år, men i Hamburg protesterte rundt 30.000 mennesker, ifølge politiet.

Om lag 17.000 møtte opp i München, og lignende demonstrasjoner ble holdt i en rekke europeiske byer. I underkant av hundre mennesker demonstrerte i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.

I Madrid, hvor FNs store klimakonferanse COP 25 begynner neste uke, protesterte om lag 1.700 mennesker.

En lenke av demonstranter i Paris forsøkte å hindre folk som ville inn på et kjøpesenter for å handle på Black Friday-salg.

Klimastreikene begynte i Australia, hvor flere hundre mennesker, flesteparten skolebarn, stilte seg opp utenfor det liberalkonservative regjeringspartiets hovedkvarter i Sydney. Der krevde de mer handling mot klimaendringene, meldte kringkasteren ABC.

– Jeg vil ha klimahandling. Dette er en krise. Oppfør dere deretter, sa Shiann Broderick, en av de frammøtte. 18-åringen fortalte at familien mistet alt i en skogbrann som feide gjennom et boligområde nord i delstaten New South Wales.

Senere på dagen er det varslet demonstrasjoner også i USA.

En rekke internasjonale klimastreiker er gjennomført tidligere i år, og flere av dem har vært blant de største miljødemonstrasjonene i verden noensinne. I september deltok rundt 4 millioner mennesker, ifølge arrangørene.

