Maltas statsminister benåder ikke drapsmistenkt forretningsmann

Det bekreftet Muscat på en TV-sendt pressekonferanse klokken 3 natt til fredag etter et hastemøte i nasjonalforsamlingen.

Fenech ba om benådning mot at han ville gi påtalemyndigheten informasjon om drapet på gravejournalist Daphne Caruana Galizi i 2017.

Forretningsmannen ble pågrepet forrige onsdag, men hevder at Muscats tidligere stabssjef Keith Schembri, som gikk av tidligere denne uken, sto bak drapet.

Under pressekonferansen sa statsministeren at det ikke er grunnlag for benådning, og at avgjørelsen var enstemmig.

– Yorgen Fenech ba for andre gang om benådning etter å ha kommet med beskyldninger om Keith Schembri. Jeg ville ikke bære ansvaret og kalte inn regjeringen, sa Muscat.

Hastemøtet varte i over seks timer.

Hevder å ha bevis

Daphne Caruana Galizia ble drept av en bilbombe 16. oktober 2017. Utviklingen i etterforskningen tiltok etter at Fenech ble pågrepet i forrige uke.

Ifølge maltesiske medier har Fenech beviser som knytter stabssjefen til drapet, men han nekter å oppgi disse før han innvilges beskyttelse mot rettslig forfølgelse.

Fenech ble i fjor avslørt som eieren av et mystisk Dubai-registrert selskap med navnet 17 Black.

Korrupsjonsanklager

Bare måneder før Caruana Galizia ble drept skrev hun om 17 Black og anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Selskapet hadde forbindelser til Maltas turistminister Konrad Mizzi og stabssjef Schembri. Begge har nektet for anklager om at de har tatt imot betaling fra det mystiske selskapet.

Både Schembri og Mizzi kunngjorde tirsdag at de går av. Kort tid senere opplyste finansminister Christian Cardona at han suspenderer seg selv fra stillingen fram til etterforskningen av drapet er avsluttet.

Cardona har vært i et kort politiavhør om saken, men avviser å ha noe å gjøre med drapet.

Krever statsministerens avgang

Statsminister Muscat møter stadig økt press om å gå av.

I fem dager har demonstranter samlet seg utenfor Muscats kontorer for å kreve hans avgang. Onsdag krevde opposisjonen det samme, men statsministeren nektet.

Muscat ville torsdag ikke kommentere pågripelsen av Schembri, og sa at han ikke vil gi kommentarer før etterforskningen er ferdig.

