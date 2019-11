Albania avslutter jordskjelvsøk – 50 døde

utenriks

Det er ingen grunn til å tro at flere omkomne ligger i ruinene av sammenraste bygninger, slo statsminister Edi Rama fast lørdag.

Tirsdagens skjelv målte 6,4 og fant sted før daggry. 50 personer mistet livet i jordskjelvet. Rundt 2.000 mennesker ble skadd. En kvinne ligger i koma.

Over 1.465 bygninger i hovedstaden Tirana og rundt 900 bygninger i den nærliggende byen Durrës ble påført store skader.

Et foreløpig anslag viser at minst 4.000 personer er blitt hjemløse. Rundt 2.500 av dem har blitt innlosjert på hotell. Andre er blitt fraktet til nabolandet Kosovo eller fått midlertidig husly i den østlige delen av Albania. Statsministeren lover at alle som mistet sine hjem, skal få nye «kraftigere boliger» neste år.

Regjeringen har også satt av kompensasjon til etterlatte. Hver familie som har mistet sine kjære, vil få utbetalt rundt 90.000 kroner. Det loves også ekstra pensjon til eldre og stipendordninger for barn.

Eksperter fra Hellas, Frankrike, Italia, Ungarn, Bulgaria, Litauen og Latvia bistår albanske myndigheter med opprydningsarbeidet, som nå er i gang.

Et nytt lovforslag vil medføre mellom 7 og 15 års fengsel for brudd på byggeforskriftene. Brudd på forskriftene, samt korrupsjon, har fått mye av skylden for at så mange bygninger raste sammen.

