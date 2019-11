Koalisjonskritikere vant lederverv i det tyske regjeringspartiet SPD

utenriks

Valget sår dermed usikkerhet rundt framtiden til Angela Merkels regjeringskoalisjon.

Norbert Walter-Borjans var tidligere finansminister i delstaten Nordrhein-Westfalen, mens Saskia Esken er kjent for sin aktivisme mot blant annet ytre høyre. De fikk 53 prosent av stemmene.

Dermed slo de visestatsminister Olaf Scholz og Klara Geywitz i kampen om å bli sosialdemokratiske SPDs nye partiledere. Scholz og Geywitz fikk 45 prosent av stemmene.

Tapet er enda et tegn på misnøyen blant sosialdemokratene om koalisjonen med Merkels kristendemokratiske DCU.

Mens Scholz og Geywitz ønsket å forbli i regjeringskoalisjonen til 2021, har de nye lederne Walter-Borjans og Esken vært svært kritiske til å fortsette alliansen med de konservative.

CDU avviser imidlertid at det er aktuelt med nye forhandlinger i koalisjonen.

– Vi ser fram til å jobbe sammen i tillitens ånd for å være til nytt for landet vårt, sa generalsekretær Paul Ziemiak etter valget lørdag kveld.

Partiene er allerede blitt enige om grunnlaget for samarbeidet, sa Ziemiak videre.

– Dagens valg endrer ikke dette, sa han.

Søndagens partiledervalg ble avholdt som følge av at Andrea Nahles i juni kunngjorde at hun trakk seg som partileder etter et elendig resultat i valget til nytt EU-parlament. SPD fikk bare 15,8 prosent av stemmene, ned fra 27,3 prosent i forrige EU-valg i 2014.

