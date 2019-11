The Times: Terrormistenkt i London var tidligere dømt

utenriks

Ifølge The Times' forside lørdag var gjerningsmannen tidligere dømt for «islamistiske terrorrelaterte forhold». Han skal ha blitt løslatt fra fengsel for ett år siden, og han brukte fortsatt fotlenke.

Han skal også ifølge avisa ha gjestet en konferanse på Cambridge University i London om rehabilitering etter fengselsopphold.

To personer ble drept i angrepet på London Bridge fredag. Ifølge avisa er ofrene en mann og en kvinne.

I tillegg er tre personer skadd. Tilstanden til en av de skadde er kritisk, men stabil, mens en annen person er stabil. Det tredje offeret har mindre alvorlige skader, opplyste leder Simon Stevens i det offentlige helsevesenet NHS i Storbritannia fredag kveld.

Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han var iført en falsk bombevest og hadde to kniver teipet til hendene. Ifølge The Times ble det også funnet en pistol i mannens bag.

Mannens identitet er foreløpig ikke kjent. Omstendighetene er uklare, men politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner.

Hendelsen etterforskes som terror.

