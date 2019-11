Tre mindreårige knivstukket i Haag

utenriks

Det opplyser politiet på Twitter en time før midnatt, samtidig som de skriver at de er i kontakt med ofrenes familier.

Ifølge den nederlandske kringkasteren NOS ble tre skadde utskrevet fra sykehuset sent fredag kveld. Til De Telegraaf sier velinformerte kilder at det ser ut som ofrene var tilfeldig valgt.

Like over midnatt opplyser politiet at gjerningsmannen fortsatt er på frifot, men at etterforskningen fortsetter med full styrke.

De leter etter en mistenkt mann som er mellom 45 og 50 år iført grå joggedress og skjerf.

– Jeg så to jenter skrike og løpe av gårde. En mann flyktet. Han hoppet veldig atletisk over en benk for å komme seg unna. Han så ut som en gepard. Folk prøvde å stoppe han, men lyktes ikke, sier et vitne til NOS.

Politiet meldte om hendelsen ved 20-tiden fredag kveld.

Både NOS og nyhetsbyrået ANP siterer anonyme kilder på at det ikke ser ut som det ligger et terrormotiv bak angrepet. Det er ikke bekreftet av myndighetene, som fredag kveld sa at det var for tidlig å si noe om motivet.

Travel handlegate

Angrepet skjedde på Grote Markstraat, som er et av de viktigste shoppinggatene i sentrum av den nederlandske byen. Langs gaten er det flere store varehus, og på grunn av Black Friday var det svært mange personer i området, som nå er sperret av.

Hendelsesforløpet er uklart. En ung kvinne som sier hun jobber på McDonald’s, forteller til De Telegraaf at det brøt ut panikk i den travle handlegaten.

– Ingen visste hva som foregikk. Først ble det sagt at det var et skudd, sier kvinnen.

En video postet på sosiale medier viser et stort antall mennesker, flere med hendene fullt av handleposer, som løper i panikk nedover gaten.

Lignende angrep i Amsterdam

Haag er Nederlands tredje største by med i overkant av 500.000 innbyggere.

Nederland ble rystet av et lignende angrep i Amsterdam for ett år siden da to amerikanere ble skadd i et knivangrep. Det angrepet ble ansett som et terrorangrep av påtalemyndigheten.

Fredag ble også to personer drept og flere skadd i et knivangrep i London.