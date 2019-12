Maltas statsminister bøyer seg for presset og varsler sin avgang

utenriks

Det sier Muscat i en TV-sendt tale søndag kveld. Arbeiderpartiet kom til makten i 2013, og etter noen gode år med sosial og økonomisk framgang, surnet det i 2016 med korrupsjonsanklager og offentliggjøring av Panama-dokumentene.

Krise

Muscats arbeiderparti, Partit Laburista, hadde innkalt til hastemøte, og der fikk statsministeren enstemmig støtte til å velge hva han vil gjøre.

Møtet fant sted samtidig som tusener demonstrerte i hovedstaden Valletta med krav om at Muscat må trekke seg.

Under et halvt døgn tidligere opplyste kilder i partiet til DPA og AFP at partilederen og statsministeren vil gå av 18. januar, når det skal holdes nytt partiledervalg i Partit Laburista.

Demonstrasjonene fortsetter

Flere av de fremmøtte under demonstrasjonen var høylytte og kompromissløse i sine krav til Muscat. Han fikk klar beskjed fra folkemassen om at nå var det nok, og at han sto først i køen av dem som måtte trekke seg.

En populær nyhetsspaltist, Ranier Fsadni, holdt appell og sa at «Malta drukner i gjørme», og at Muscat har mistet all troverdighet.

16 år gamle Eve Borg Bonello anklagde Muscat og hans «korrupte gjeng» for å ha «drept Caruana fordi hun hadde rett».

– Hvor lenge skal du gjemme vekk armene når vi vet at hendene dine er dekket av blod? sa hun.

Korrupsjonsanklager

Etterforskningen tok en ny vending i forrige uke da den mektige forretningsmannen Yorgen Fenech ble pågrepet.

Han ble lørdag siktet for medvirkning til drap. I fjor ble Fenech avslørt som eieren av et mystisk Dubai-registrert selskap med navnet 17 Black.

Bare måneder før Galizia ble drept av en bilbombe i 2017, skrev hun om 17 Black, og hun anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

