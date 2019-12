Epsteins ofre vil tvinge prins Andrew til å vitne i retten

utenriks

I alt fem kvinner som anklager den avdøde amerikanske finansmannen for å ha misbrukt dem, hevder at prins Andrew var vitne til at mennesker ble gitt massasjer i Epsteins hjem, melder BBC.

Kvinnenes advokat, David Boies, sier til BBC at han vil stevne den britiske prinsen som vitne i alle de fem sakene. Han hevder Andrew kan ha viktig informasjon om menneskehandel.

Prins Andrew har uttalt at han aldri så eller fikk mistanke om at noe suspekt pågikk under sine besøk hos Epstein.

– Vi har forsøkt å intervjue prins Andrew og få hans forklaring. Han var en hyppig gjest. De burde gå med på et intervju, og de burde snakke om det, sier Boies.

Det er utferdiget stevninger mot prinsen i alle de fem sakene som advokaten forbereder. De må undertegnes av en dommer og meddeles prinsen så fort han befinner seg på amerikansk grunn. Prinsen kan da motsette seg advokatens krav i retten dersom han ikke ønsker å vitne.

Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter.

