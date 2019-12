Røde Kors kritiserer verden for mangel på nødhjelp til Venezuela

utenriks

– Dette handler ikke om ressurser, det handler om politisk vilje, sier Francesco Rocca, president i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC).

I september ba organisasjonen om cirka 460 millioner kroner for å finansiere nødhjelp til Venezuela, men til nå har verdens land kun gitt 10 prosent. Dermed mangler Røde Kors penger til å sende livsviktige medisiner og mat til landet. Det fører til at mange mennesker sulter og dør, ifølge Rocca, som legger til at andre hjelpeorganisasjoner opplever samme tendens.

– Misbruker desperasjon

– Noen ønsker å bruke sivilbefolkningen, desperasjonen deres, som et verktøy til å destabilisere landet, advarer han.

Venezuelas president Nicolás Maduro sitter fortsatt med makten i landet, mens over 50 land, deriblant USA og Brasil, har anerkjent opposisjonsleder Juan Guaidó som landets leder.

Som følge av den dype økonomiske, sosiale og politiske krisen, som forsterkes av amerikanske sanksjoner, har 4,5 millioner mennesker forlatt landet.

Giverglede for Bahamas

Rocca peker på at det er langt lettere å få inn penger til andre kriserammede land, også til land rammet av langtrukne konflikter som Syria og Jemen.

Og da Røde Kors ba om penger etter orkanen på Bahamas i september, gikk det bare ti dager før det hadde kommet inn over 70 millioner kroner mer enn de 110 millionene som det ble bedt om.

– Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at det er politiske grunner som skaper en slik situasjon. Å hjelpe mennesker i Venezuela er ikke en politisk handling. Det er den eneste måten å lindre lidelsene deres på, sier Rocca.

(©NTB)