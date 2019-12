utenriks

Solberg og Nauseda holdt et eget møte i kulissene av toppmøtet, som gikk av stabelen ved den eksklusive golfklubben The Grove utenfor London.

I forkant av møtet sa Solberg at hun ville benytte anledningen til å takke presidenten for fleksibiliteten og det gode vennskapet Litauen har vist i saken.

– Jeg tror mye av det som skjedde her, skjedde nettopp fordi vi er gode samarbeidspartnere innenfor NATO, sa Solberg.

Spiondømte Frode Berg ble løslatt fra Russland via Litauen for to uker siden.

(©NTB)