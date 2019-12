NATO avsluttet toppmøte med å klappe for seg selv

utenriks

– Vi har markert jubileet for alliansen, som har garantert fred og sikkerhet for alle medlemmene i 70 år. Vi har også sett fremover, sa Stoltenberg da møtet var over.

Støtter opp om kjernen

Alle statslederne på møtet var enige om at de står sammen – én for alle, alle for én.

– Vi forplikter oss fullt og helt til artikkel 5 om kollektivt forsvar, sa Stoltenberg.

Blant vedtakene på onsdagens korte toppmøtet var økt beredskap med fullføringen av det såkalte 4x30-initiativet: 30 bataljoner, 30 marinefartøy og 30 flyskvadroner som skal være klare til innsats innen 30 dager.

Alle medlemslandene er også enig om reviderte forsvarsplaner for Baltikum og Polen. Det var sådd tvil om disse etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet med å blokkere denne saken med mindre NATO stilte seg bak landets kamp mot kurdiske grupper i Syria.

Kina nevnt for første gang

Slutterklæringen etter møtet inkluderer også et punkt der Stoltenberg blir bedt om å komme med et forslag til alliansens utenriksministre om en prosess for å se på de politiske aspektene ved NATO. Dette er i tråd med et tysk forslag som ble lagt fram etter at Frankrikes president Emmanuel Macron kom med krass kritikk mot NATO og kalte alliansen «hjernedød».

For første gang inneholder sluttdokumentet også en eksplisitt uttalelse om Kina.

– Vi erkjenner at Kinas økte innflytelse og internasjonale politikk innebærer både muligheter og utfordringer som vi må se på sammen som en allianse, heter det i slutterklæringen som ble vedtatt onsdag ettermiddag.

(©NTB)