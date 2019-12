Politiet tror Wilma (17) ble drept

utenriks

Det opplyser svensk påtalemyndighet i forbindelse med at de ber om mer tid til etterforskningen, skriver Aftonbladet. Også VG omtaler saken.

Politiet har gjennomført flere undersøkelser ved 22-åringens hjem. Aktor Jim Westberg vil ikke si om det er funnet tekniske beviser for at 17-åringen ble drept her, men politiet har sagt at mistanken mot mannen er styrket.

Torsdag fant politiet en kroppsdel fra Wilma som gjorde at de utelukker at hun er i live.

17 år gamle Wilma ble sist sett i Uddevalla 14. november. Noen dager senere ble en 22 år gammel mann pågrepet og siktet for drap.

