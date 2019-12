Stoltenberg tror på løsning om NATOs forsvarsplan

utenriks

– Jeg er trygg på at vi kan finne en løsning for å oppdatere forsvarsplanen. Jeg snakket med Erdogan om dette i går kveld, og det jobbes med saken nå, sa Stoltenberg.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har truet med å blokkere den nye forsvarsplanen, som omfatter Baltikum, Polen og Norge. Landet vil ikke gi sin tilslutning, med mindre NATO støtter tyrkerne i kampen mot kurdiske grupper i Syria, grupper Tyrkia regner som terrorister.

– Vi har planer for å beskytte medlemslandene, inkludert Baltikum og Polen. For første gang har vi stridsklare styrker i østersjøregionen, beroliget Stoltenberg.

På spørsmål om hvordan han vil temme stormaktene i alliansen, svarte Stoltenberg at «vi vil vise at NATO leverer».

– Ved å levere på områder som cyberrommet, verdensrommet, robust infrastruktur og se på mulighetene og utfordringene et fremvoksende Kina bringer med seg, viser NATO nok en gang at vi er i stand til å tilpasse oss et endret sikkerhetspolitisk landskap. Det er den beste måten å sikre samhold på, sa generalsekretæren.

