To døde etter skyting i Norrköping i Sverige

utenriks

Politiet fikk melding om skytingen klokka 1.20 natt til torsdag. Skudd var blitt løsnet utenfor en nattklubb i sentrum av byen Norrköping som ligger 160 sør for hovedstaden Stockholm. Da politiet kom til stedet fant de to menn der med skader. Like etter klokka 6 torsdag morgen bekrefter politiet at begge mennene er døde og at pårørende er varslet.

Flere ruter i en restaurant ble knust under skyteepisoden, men ingen flere personer skal ha kommet til skade.

Ingen er foreløpig pågrepet i forbindelse med hendelsen.

(©NTB)