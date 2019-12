Minst 34 døde i brann i India

utenriks

Minst 34 personer er omkommet i brannen, melder nyhetsbyrået AP og siterer en lege ved et sykehus i den indiske hovedstaden.

Flere indiske medier skriver om brannen i morgentimene søndag, norsk tid. Avisa Times of India oppgir lokalt politi som kilde til opplysningen om at minst 35 er døde og over 50 er skadd i brannen.

Bygningen som brenner, skal blant annet huse en liten fabrikk hvor det oppbevares skolesekker, drikkeflasker og andre materialer. Flere personer skal også ha ligget og sovet i lokalene da brannen oppsto.

(©NTB)