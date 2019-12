«Marriage Story» er årets Golden Globe-grossist

utenriks

Filmen som blir omtalt som et «hjerteskjærende skilsmissedrama», plukket med seg nominasjoner blant annet for beste dramafilm, beste mannlige (Adam Driver) og kvinnelige (Scarlett Johansson) hovedrolle og beste manus.

Rett etter følger Martin Scorseses «The Irishman» og Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood» med fem nominasjoner hver.

Offentliggjøringen av Golden Globe-nominasjonene mandag sparker i gang Hollywoods årlige prisutdelingssesong som kulminerer med Oscar-utdelingen i februar. Golden Globe-utdelingen går av stabelen 5. januar og skal i år ledes av komikeren Ricky Gervais.

«Ut og stjæle hester» ikke valgt

Norges Golden Globe-kandidat «Ut og stjæle hester» nådde ikke opp i nominasjonskampen for beste fremmedspråklige film.

Nærmere 100 filmer konkurrerte i denne kategorien, og de fem filmene som nådde til topps, var de to franske filmene «Les Misérables» og «Portrait of a Lady on Fire», sørkoreanske «Parasite», spanske «Pain & Glory» og amerikanske «The Farewell» .

«Ut og stjæle hester» er også Norges Oscar-kandidat. Der blir kortlisten for nominasjonene offentliggjort 16. desember.

Skarsgård nominert

Svenskene kan på sin side feire at Stellan Skarsgård ble nominert i kategorien «beste mannlige birolle» for sin innsats i HBO-serien «Chernobyl».

– Det er veldig morsomt, sier Skarsgård til det svenske nyhetsbyrået TT.

Han sier det er kult å nærme seg samme nivå som sønnen Alexander Skarsgård, som i fjor fikk en Golden Globe for sin innsats i TV-serien «Big Little Lies».