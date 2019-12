Kjennelse i sak mot svensk medieprofil

utenriks

Aktor har bedt om betinget fengsel i saken, og tingretten i Stockholm kommer med sin kjennelse mandag klokken 14.

– Både hans private og yrkesmessige liv har blitt endret som følge av publiseringen av beskyldningene. Han har hatt vanskeligheter med å forsørge seg etter det, sa aktor Daniel Suneson i sin sluttprosedyre.

34 år gamle Wallin politianmeldte Virtanen i 2012, men etterforskningen ble henlagt på grunn av mangel på bevis. Virtanen har selv benektet anklagene.

Fem år senere navnga Wallin 48-åringen på Instagram og anklaget ham for å ha voldtatt henne i 2006.

Innlegget fikk stor oppmerksomhet og førte til et stort press i mediene mot Virtanen, som blant annet måtte fratre som kommentator i Aftonbladet. Flere medier ble senere felt i svenske PFU for sin omtale av saken.

Cissi Wallin nekter for å ha brutt loven og omtalte i retten seg selv som en «varsler som advarte om en farlig person».

Wallins forsvarer, advokat Percy Bratt, har advart om at en fellende dom kan medføre at kvinner i fremtiden ikke vil tørre å fortelle om overgrep de blir utsatt for.

